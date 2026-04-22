Purbaya Beri Sinyal KCIC di Bawah Kemenkeu

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 22 April 2026 |11:41 WIB
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah telah menetapkan keputusan final terkait pengalihan pengelolaan Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ke lingkup Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Keputusan strategis ini dijadwalkan akan segera diumumkan secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Purbaya menegaskan bahwa meskipun hasil rapat telah mencapai kata putus, rincian teknis mengenai skema tersebut menjadi kewenangan Menko AHY untuk disampaikan kepada publik.

"Nanti setelah diumumkan. Setelah diumumkan Pak AHY Saya pikir saya enggak berhak ngomongin sekarang ya. Nanti tanya Pak AHY," ujar Purbaya usai Simposium PT SMI di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Meskipun masih menutup rapat detail implementasinya, Purbaya memastikan bahwa tahapan pembahasan telah selesai.

"Begitu diumumkan nanti, tapi yang jelas sudah putus. Cuma belum saatnya diumumkan dan saya gak berhak ngomongin," tegasnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, langkah pengambilalihan ini bukan merujuk pada akuisisi KCIC sebagai lembaga secara utuh, melainkan pergeseran tanggung jawab pengelolaan beban utang proyek tersebut kepada Kementerian Keuangan.

Dengan ditariknya pengelolaan utang ke Kemenkeu, pemerintah memiliki fleksibilitas lebih besar dalam melakukan restrukturisasi. Langkah ini memungkinkan penggunaan instrumen fiskal seperti Penyertaan Modal Negara (PMN) atau skema pendanaan lainnya untuk menyehatkan neraca keuangan proyek Whoosh.

 

