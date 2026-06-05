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Purbaya Lapor Anggaran Makan Bergizi Gratis Tembus Rp88,15 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 05 Juni 2026 |21:44 WIB
Purbaya Lapor Anggaran Makan Bergizi Gratis Tembus Rp88,15 Triliun
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan alokasi anggaran yang telah dikucurkan oleh pemerintah untuk merealisasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini telah menyentuh angka Rp88,15 triliun per 31 Mei 2026. 

Nilai pembiayaan yang fantastis ini tercatat telah melewati pos anggaran penting lainnya dalam struktur keuangan negara, seperti belanja modal yang berada di angka Rp81,6 triliun serta alokasi belanja bantuan sosial (bansos) yang senilai Rp71,7 triliun.

“Untuk 63,13 juta penerima di 29.670 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi)” kata Purbaya saat konferensi pers APBN KiTa, Jumat (5/6/2026).

Apabila dikomparasikan, realisasi dana untuk program MBG ini bahkan jauh lebih besar ketimbang total anggaran ketahanan pangan nasional yang hanya menyerap dana Rp66,6 triliun hingga akhir Mei 2026. 

Padahal, pos anggaran ketahanan pangan tersebut mengemban tugas krusial untuk menyalurkan subsidi pupuk bagi petani serta menyuntikkan dana ke Perum Bulog demi menyokong penyerapan komoditas beras dan gabah di tingkat domestik.

 

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