Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Ungkap KEK Bali Belum Tentu Jadi Lokasi PFII, Ini Alasannya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |18:37 WIB
Purbaya Ungkap KEK Bali Belum Tentu Jadi Lokasi PFII, Ini Alasannya
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan lokasi Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) di Bali hingga kini belum ditetapkan. Menurutnya kawasan tersebut tidak otomatis berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali maupun KEK Sanur seperti yang direncanakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Purbaya menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang PFII, kewenangan penetapan lokasi berada di tangan Menteri Keuangan namun keputusan tersebut baru akan diambil setelah pemerintah menerima dan mengevaluasi proposal yang diajukan.

“Itu kan di undang-undang itu Menteri Keuangan yang menentukan pada akhirnya. Tapi nanti kita lihat yang proposal masuk seperti apa, sekarang sih belum menentukan yang mana, apakah (KEK) kura-kura Bali saya enggak tahu, itu saya tahu Kura Kura Ninja,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (21/7/2026).

Meski Undang-Undang PFII mengatur bahwa pusat finansial tersebut tidak dapat berdiri di wilayah yang berstatus KEK, Purbaya mengatakan aturan itu tidak menjadi hambatan.

Menurutnya, apabila lokasi terbaik berada di kawasan KEK, maka terdapat opsi untuk mengubah status kawasan tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan.

Bendahara negara ini kembali menegaskan bahwa perubahan status KEK memungkinkan dilakukan apabila memang diperlukan demi mendukung pengembangan PFII.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/320/3231391/menkeu_purbaya-5Aop_large.jpg
APBN Semester I-2026 Defisit Rp196,5 Triliun, Purbaya: Kinerja Fiskal Tetap Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/320/3231342/menkeu_purbaya-UetJ_large.jpg
Purbaya: RUU PFII Lompatan Strategis untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/320/3231301/purbaya-hlMT_large.jpg
Purbaya soal Pangkas Anggaran Pertahanan dan MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/320/3231274/menkeu_purbaya-xwrM_large.jpg
Purbaya: Dana SAL Rp381 Triliun di Himbara Aman, Terus Koordinasi dengan BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/320/3231270/menkeu_purbaya-V9XW_large.jpg
Purbaya Buka Suara soal Anggaran Program MBG Dipotong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/320/3231252/menkeu_purbaya-3bZa_large.jpg
Rapat KSSK di DPR, Purbaya Sebut Stabilitas Sistem Keuangan Semester I 2026 Tetap Terjaga
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement