Rapat KSSK di DPR, Purbaya Sebut Stabilitas Sistem Keuangan Semester I 2026 Tetap Terjaga

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa selaku Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengungkapkan stabilitas sistem keuangan Indonesia pada Semester I 2026 tetap terjaga di tengah tingginya ketidakpastian global.

Menurut Purbaya, KSSK menilai perkembangan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan domestik tetap berada pada kondisi yang baik di tengah perlambatan ekonomi global, meningkatnya ketegangan geopolitik, dan tingginya volatilitas pasar keuangan.

"Di tengah tingginya ketidakpastian global, stabilitas sistem keuangan Indonesia pada Semester I 2026 tetap terjaga. Hal ini merupakan hasil sinergi yang kuat antara kebijakanfiskal, moneter, sektor jasa keuangan, dan sistem penjaminan simpanan yang terus kami perkuat melalui koordinasi di dalam KSSK," kata Purbaya dalam Rapat KSSK secara tertutup bersama Komisi XI, Senin (20/7/2026).

Di sisi lain, Purbaya mengungkapkan, sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor jasa keuangan, dan sistem penjaminan simpanan terus diperkuat guna menjaga stabilitas sekaligus mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Dari sisi fiskal, Purbaya menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus menjalankan fungsinya sebagai shock absorber dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus menopang pertumbuhan. Hingga Semester I 2026, APBN tetap menunjukkan kinerja yang solid, tercermin dari pendapatan negara yang tumbuh 21,4 persen (year on year) dan belanja negara yang meningkat 17,8 persen (year on year).

Keseimbangan primer tetap mencatat surplus, sementara defisit APBN tetap terkendali dan diproyeksikan mencapai 2,85 persen terhadap PDB pada akhir tahun.