Purbaya Bertemu Sri Sultan, Bahas Becak Listrik hingga IKN

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan kerja ke Kompleks Kepatihan Yogyakarta untuk menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, Kamis (16/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Purbaya dijamu makan siang bersama sebelum keduanya bertolak menuju Alun-alun Kidul untuk membuka agenda tahunan Pasar Rakyat UMi 2026 dan meresmikan program becak listrik pariwisata.

Usai santap siang bersama Sri Sultan, Purbaya mengaku sangat terkesan dengan berbagai hidangan kuliner khas yang disajikan di Kepatihan.

"Makan siang enak banget. Makan gulai kambing. Kambing ya, gulai, atau apa. Enak banget. Terus ada ayam, ada daging steak sama masakan ini. Enak kan?," kata Purbaya ke awak media.

Purbaya juga memberikan tanggapan terkait pengajuan tambahan anggaran sebesar Rp2,86 triliun yang diusulkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono untuk pembangunan tahap ketiga IKN.

Adapun Purbaya menegaskan bahwa dokumen usulan tersebut hingga saat ini belum sampai ke mejanya, sehingga pihaknya belum mengambil keputusan apa pun.

"Suratnya belum sampai ke saya, jadi saya belum tahu. Saya akan pelajari seperti apa, begitu sampai ke saya. Tapi yang jelas saya akan ikutin petunjuk Pak Presiden tentang anggaran untuk IKN,” tegas Purbaya.

Usai agenda di Kepatihan, Purbaya secara resmi membuka rangkaian kegiatan Pasar Rakyat UMi Tahun 2026 di Sasana Hinggil Dwi Abad, Keraton Yogyakarta.

Pada momen yang sama, Purbaya bersama Sri Sultan Hamengku Buwono X menyerahkan secara simbolis Ekosistem Becak Kayuh Listrik Pariwisata (Bekalista) kepada para penerima manfaat di Provinsi DIY.

Dalam sambutannya, Purbaya mengungkapkan bahwa agenda ini menjadi momentum penting bagi komitmen bersama dalam mendorong digitalisasi dan modernisasi, sekaligus menjaga kelestarian budaya lokal melalui penguatan sektor ultra mikro (UMi), khususnya di bidang transportasi.

“Hari ini kita lihat salah satu pemberdayaan berbasis komunitas, Bekalista, di mana tradisi bukan penghalang kemajuan, tetapi memberi arah agar kemajuan tidak kehilangan jati diri. Ini bukan cerita tentang mengganti becak lama dengan yang baru, tetapi menjaga icon lama dengan memberi energi baru,” jelas Purbaya.