Basuki Minta Tambahan Rp2,8 Triliun untuk IKN, Purbaya Tunggu Arahan Presiden

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum menerima surat permohonan tambahan anggaran sebesar Rp2,86 triliun yang diajukan oleh Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Tambahan pagu dana tersebut sebelumnya diusulkan oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono untuk mendanai kelanjutan proyek pembangunan di pusat pemerintahan baru tersebut.

Purbaya menegaskan bahwa dokumen usulan finansial itu hingga saat ini belum sampai ke mejanya untuk ditinjau. Dirinya pun menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Suratnya belum sampai ke saya, jadi saya belum tahu. Saya akan pelajari seperti apa begitu sampai ke saya. Tapi yang jelas saya akan ikutin petunjuk Pak Presiden tentang anggaran untuk IKN," ujar Purbaya usai menggelar pertemuan bersama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (16/7/2026).

Purbaya berkomitmen untuk meneliti secara komprehensif seluruh rincian alokasi biaya pengajuan tersebut segera setelah berkasnya diterima, dengan tetap bersandar penuh pada instruksi kebijakan yang digariskan oleh Presiden.