Rupiah Melemah Belum Berdampak pada Proyek IKN, Basuki: Kontraktor Belum Komplain

JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS belum memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan di IKN.

"Belum. Belum ada (keluhan). Belum ada eskalasinya," ujar Basuki di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Basuki berkata, prosedur penyesuaian harga atau eskalasi biasanya mengikuti kebijakan nasional, seperti kondisi kahar (force majeure) nasional.

Namun, hingga saat ini kondisi tersebut belum terjadi sehingga pihaknya tetap menjalankan kontrak sesuai kesepakatan awal.

Terkait ketersediaan logistik, Basuki juga memastikan bahwa pasokan bahan material di lapangan masih stabil.