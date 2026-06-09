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Digembleng Kopassus, Basuki Lantik 555 PNS Otorita IKN Angkatan Pertama

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |08:13 WIB
Digembleng Kopassus, Basuki Lantik 555 PNS Otorita IKN Angkatan Pertama
Digembleng Kopassus, Basuki Lantik 555 PNS Otorita IKN Angkatan Pertama (Foto: Dokumentasi)
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JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono melantik 555 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) angkatan pertama Otorita IKN di Taman Kusuma Bangsa, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Senin 8 Juni 2026.

Pelantikan ini menjadi pertama kalinya Otorita IKN memiliki aparatur sipil negara (ASN) yang direkrut dan dibina secara khusus untuk mendukung pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan di Nusantara.

Sebanyak 555 CPNS yang dilantik menjadi PNS berasal dari berbagai latar belakang daerah dengan rentang usia 20 hingga 35 tahun. Dalam kesempatan tersebut melantik 494 pegawai dalam pengangkatan pertama ke jabatan fungsional, serta melantik 6 pegawai dalam rangka kenaikan jenjang dan perpindahan jabatan fungsional.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan, para pegawai yang dilantik tidak boleh memandang diri hanya sebagai pegawai yang bekerja di Otorita IKN, melainkan sebagai bagian dari identitas dan semangat yang dibangun lembaga tersebut.

"Jangan hanya bekerja sebagai PNS yang bekerja di Otorita, tetapi jadilah orang Otorita. Anda harus bekerja sebagai insan Otorita, bukan hanya pekerja di Otorita," kata Basuki dalam keterangan resmi, Selasa (9/6/2026).

Menurut Basuki, tantangan membangun IKN tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga pembentukan ekosistem pemerintahan dan kehidupan masyarakat di ibu kota baru. Karena itu, ia meminta para ASN baru menginternalisasi empat karakter utama sebagai insan Otorita IKN.

Karakter pertama adalah kuat karena memiliki kompetensi. Basuki menilai kemampuan teknis dan profesional menjadi modal utama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan IKN pada masa mendatang.

"Membangun IKN tidak gampang. Tantangannya tidak hanya membangun gedung-gedung, tetapi juga membangun kehidupan masyarakat yang akan terus berkembang. Karena itu kita harus kuat karena kompeten," ujarnya.

 

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