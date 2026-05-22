Otorita Pastikan IKN Tak Mangkrak meski Jakarta Masih Ibu Kota

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 22 Mei 2026 |09:07 WIB
Otorita Pastikan IKN Tak Mangkrak meski Jakarta Masih Ibu Kota (Foto: IKN)
JAKARTA - Otorita IKN menegaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak akan mangkrak. Otorita menyatakan, pembangunan IKN terus berjalan termasuk melalui tiga skema pendanaan, yakni APBN, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) serta investasi swasta.

Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw mengatakan, IKN tidak hanya dibangun sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan baru yang terhubung dengan wilayah-wilayah sekitar di Kalimantan Timur, sehingga meski status ibu kota dipertahankan di Jakarta, proyek ini punya dampak terhadap penciptaan pertumbuhan baru.

"Semuanya bergulir pada saat ini, artinya proses pembangunan terus bergerak. Tidak ada kata berhenti, stagnan, atau mangkrak. Inilah diksi-diksi yang harus dikoreksi oleh siapa pun," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (22/5/2026).

Pembangunan IKN saat ini tidak hanya berlangsung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) saja, tetapi juga diarahkan melalui sembilan wilayah perencanaan. Di dalamnya mencakup pusat pemerintahan, pusat ekonomi, bisnis dan kesehatan, energi baru terbarukan, kawasan hiburan, pusat pendidikan, riset dan inovasi, hingga industri pangan.

Arah ini sekaligus membuka ruang kolaborasi dengan Balikpapan, Penajam Paser Utara, Samarinda, dan berbagai wilayah lainnya di Kalimantan Timur.

 

