Desain Gedung DPR-MPR di IKN Disetujui Prabowo, Target Selesai 2027

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif IKN ditargetkan akan selesai pada tahun 2027.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, penandatanganan desain ini menjadi salah satu langkah dalam memperkuat Nusantara sebagai pusat pemerintahan dan ibu kota politik Indonesia.

“Bapak Presiden telah menandatangani desain tersebut pekan lalu. Target penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif adalah pada tahun 2027, dan paling lambat semester I tahun 2028,” ujar Basuki dalam keterangannya, dikutip, Jakarta, Minggu (26/4/2026).

Diketahui, pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif sendiri telah berkontrak sejak akhir tahun 2025, kemudian mengalami penyesuaian pada awal 2026 sesuai arahan Presiden Prabowo terkait penyempurnaan desain. 

Proses perancangan dilakukan melalui studi banding ke berbagai negara, antara lain Turki, India, dan Mesir, guna menghadirkan konsep kawasan yang representatif, fungsional, dan mencerminkan identitas kebangsaan.

Basuki pun menyampaikan bahwa desain kawasan ini mengusung filosofi yang mencerminkan karakter kelembagaan negara yang kuat. “Presiden menekankan bahwa filosofi bangunan harus tegas, lurus, dan berwibawa, karena dari kawasan inilah akan dihasilkan keputusan-keputusan besar negara,” ujarnya.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/470/3197614/ikn-bjLc_large.jpg
Raksasa Properti Dubai Investasi Rp4 Triliun di IKN, Bangun Mal hingga Masjid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/470/3195284/prabowo_subianto-0jlE_large.jpeg
Prabowo Koreksi Desain dan Fungsi IKN, Minta Pembangunan Dipercepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/470/3192087/ikn-wcv3_large.jpg
Jadi Destinasi Wisata, Begini Cara Liburan ke IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/470/3190816/ikn-61aL_large.jpg
Apa Kabar Pembangunan IKN sebagai Ibu Kota Politik 2028? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/470/3187698/ikn-fabz_large.jpg
Bangun IKN, Investor Dapat Diskon Pajak hingga 200 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/470/3185846/ikn-9XSG_large.jpg
HGU 190 Tahun di IKN Batal, Basuki: Sampai Sekarang Belum Ada Komplain Investor
