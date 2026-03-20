IKN Dibuka untuk Publik Selama Libur Lebaran, Warga Bisa Lihat Istana Negara

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |20:05 WIB
IKN Dibuka untuk Publik Selama Libur Lebaran. (Foto: Okezone.com/IKN)
JAKARTA - Otorita Otorita Ibu Kota Nusantara membuka akses kunjungan publik ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara selama libur Lebaran 2026. Berbagai fasilitas dan layanan disiapkan untuk menyambut masyarakat yang ingin melihat langsung perkembangan ibu kota baru Indonesia.

Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, mengatakan keterbukaan akses ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan Nusantara sebagai kawasan inklusif yang dapat diakses masyarakat luas.

"Dengan dibukanya akses secara fungsional gerbang tol menuju IKN, kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk berkunjung. Seeing is believing, kami ingin masyarakat melihat langsung perkembangan IKN," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (20/2/2026). 

Sejumlah titik strategis di KIPP Nusantara telah disiapkan untuk dikunjungi, antara lain Plaza Seremoni, kawasan perkantoran dan hunian, hingga ruang-ruang publik. Destinasi lain yang dapat diakses mencakup Bendungan Sepaku Semoi, Embung MBH, Glamping IKN, Taman Kusuma Bangsa, hingga Masjid Negara IKN. Kawasan Istana Negara juga dibuka secara terbatas dengan ketentuan berpakaian yang harus dipatuhi pengunjung.

Untuk mendukung mobilitas, Otorita IKN menyediakan layanan shuttle bus listrik yang menghubungkan berbagai titik kunjungan. Sementara itu, sejumlah kantong parkir disiapkan di lokasi strategis seperti Bundaran Sumbu Barat, Bundaran Sumbu Timur, Rusun ASN, hingga kawasan sekitar Masjid Negara.

 

