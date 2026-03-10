Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Proyek Jalan Rp1,3 Triliun di Kawasan Inti IKN Capai 65 Persen

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |15:51 WIB
Proyek Jalan Rp1,3 Triliun di Kawasan Inti IKN Capai 65 Persen
Proyek peningkatan jalan Kawasan West Residence di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mencapai 65,8%. (Foto: Okezone.com/PTPP)
A
A
A

JAKARTA — Proyek peningkatan jalan Kawasan West Residence di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mencapai 65,8%, melampaui target rencana sebesar 60,6%, atau mengalami percepatan sebesar 5,2% hingga Maret 2026. Proyek ini dikerjakan oleh konsorsium PT PP–MWT–SBS (KSO) dan resmi dimulai sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pada 29 Juli 2024, dengan nilai kontrak sekitar Rp1,3 triliun.

PTPP berperan aktif dalam memastikan pelaksanaan konstruksi berjalan optimal, dengan mengedepankan standar keselamatan kerja, kualitas konstruksi, serta ketepatan waktu penyelesaian.

Proyek ini mencakup pembangunan infrastruktur jalan kawasan yang terintegrasi dengan utilitas, sistem drainase, pedestrian, serta penataan ruang terbuka hijau di Kawasan IKN. PTPP bersama konsorsium KSO menerapkan berbagai inovasi konstruksi dan optimalisasi logistik untuk menjaga percepatan progres di tengah tingginya aktivitas pembangunan di kawasan ibu kota baru.

Selain mendukung pengembangan infrastruktur IKN, proyek ini memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah melalui penyerapan sekitar 600 tenaga kerja, keterlibatan mitra kerja dan subkontraktor, serta penggunaan material konstruksi dalam jumlah besar yang mendukung rantai pasok sektor konstruksi.

Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, menegaskan bahwa pencapaian progres yang melampaui target menunjukkan komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan infrastruktur strategis nasional.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/470/3203879//oikn-td4Q_large.jpg
3 Investor Siap Bangun Mal dan Sport Center di IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/470/3203876//ustada-0Qlr_large.jpg
Smart City IKN Dapat Suntikan Rp41,7 Miliar dari AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/340/3202355//sholat_tarawih-ABKD_large.jpg
Melihat Suasana Sholat Tarawih Perdana di Masjid Negara IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/470/3202209//ikn-2dNE_large.jpg
Ini Rincian Gaji dan Tunjangan PNS di IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/470/3201890//menpan-zjAQ_large.jpg
Intip Fasilitas Rumah PNS di IKN, Full Furnished hingga Water Heater
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/320/3201845//menpan_rb-QUju_large.jpg
PNS Pindah ke IKN Jadi Momentum Rancang Ulang Cara Kerja Negara
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement