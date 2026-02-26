3 Investor Siap Bangun Mal dan Sport Center di IKN

Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memperoleh tiga komitmen investasi baru untuk pembangunan ibu kota baru. (foto: Okezone.com/OIKN)

JAKARTA – Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memperoleh tiga komitmen investasi baru untuk pembangunan ibu kota baru, termasuk pembangunan pusat perbelanjaan dan fasilitas olahraga di dekat Rusun ASN. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyebut ketiga investor tersebut adalah PT Panca Karya Sentosa, PT Maxi Nusantara Raya, dan PT Borneo Berkah Abadi.

Tiga kerja sama ini mencakup pembangunan fasilitas komersial dan layanan publik, mulai dari pusat perbelanjaan, kawasan kuliner, hingga fasilitas olahraga yang tersebar di wilayah pengembangan 1A dan 1C. Seluruh proyek dirancang untuk mendukung kebutuhan sehari-hari penghuni kawasan, termasuk aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat di Kawasan Nusantara.

Basuki menegaskan bahwa perkembangan investasi di Nusantara terus menunjukkan tren positif. Hingga awal 2026, tercatat sebanyak 57 perusahaan telah berkomitmen berinvestasi dengan nilai mencapai sekitar Rp72 triliun.

“Pembangunan IKN ini juga semakin meningkat dari aspek kepercayaan masyarakat, termasuk di bidang usaha, apalagi dengan adanya Perpres No. 79 serta kehadiran Presiden dan Wakil Presiden,” kata Basuki dalam keterangan resmi, Kamis (26/2/2026).

Otorita IKN memastikan kemudahan dalam proses perizinan dan pendampingan bagi investor, sehingga pelaksanaan proyek dapat berjalan lebih cepat dan tepat. Komitmen kuat juga ditunjukkan oleh para pelaku usaha yang terlibat.

Salah satu investor dari PT Maxi Nusantara Raya, Suni Yuwono Kusbandi, mengatakan bahwa kehadiran mereka di IKN tidak semata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berperan sebagai kontributor dalam pembangunan kawasan Nusantara.