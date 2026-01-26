Investor UEA Bawa Duit Rp4 Triliun ke IKN, Ini yang Bakal Dibangun

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menjalin kerja sama dengan investor internasional asal Uni Emirat Arab, Ayedh Dejem Group. (Foto: Okezone.com/OIKN)

JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menjalin kerja sama dengan investor internasional asal Uni Emirat Arab, Ayedh Dejem Group, untuk mengembangkan kawasan terpadu (mixed-use) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dengan nilai investasi mencapai Rp4 triliun.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Sudiro Roi Santoso, dan Chairman Ayedh Dejem Group, Syeikh Ayedh Dejem, yang berlangsung di Dubai pada Jumat, 23 Januari 2026.

Dalam kerja sama ini, Ayedh Dejem Group akan memanfaatkan lahan seluas 9,7 hektare di KIPP 1A, yang berlokasi strategis di samping Plaza Bhinneka Tunggal Ika. Di atas lahan tersebut akan dibangun kompleks perkantoran, area komersial, pusat perbelanjaan, serta fasilitas ibadah berupa masjid.

Chairman Ayedh Dejem Group, Syeikh Ayedh Dejem, menyampaikan optimismenya terhadap prospek pengembangan real estat di IKN seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Pertumbuhan yang signifikan dalam perekonomian Indonesia. Insya Allah ekonomi di IKN akan tumbuh pesat, sehingga membutuhkan proyek besar untuk memenuhi kebutuhan," ujar Syeikh Ayedh Dejem dalam keterangan resmi, Minggu (25/1/2026).

Ia menambahkan bahwa kekuatan ekonomi Indonesia dan posisi Dubai sebagai salah satu pusat ekonomi dunia menjadi dasar keyakinan pihaknya untuk berinvestasi di Nusantara.

"Bidang kami adalah pengembang real estat. Melihat populasi dan ukuran negara Indonesia yang besar, serta posisi kami dari Dubai yang berada di antara 20 ekonomi terbesar dunia, kami sangat mengharapkan pertumbuhan yang signifikan di bidang pengembangan real estat di Nusantara," tambahnya.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Sudiro Roi Santoso, menyatakan kerja sama ini merupakan langkah penting dalam percepatan pembangunan kawasan strategis di IKN.

"Alhamdulillah, pada hari ini, tanggal 23 Januari, OIKN bersama Ayedh Dejem berhasil menandatangani perjanjian kesepakatan pengalokasian lahan seluas 9,7 hektare," kata Sudiro.