Cara Dapat Diskon Listrik 50 Persen PLN hingga Maret 2026

JAKARTA - Cara mendapatkan diskon listrik 50 persen PLN hingga Maret 2026. Kebijakan diskon listrik berupa diskon tambah daya 50 persen kembali berlaku bagi pelanggan yang melakukan transaksi pada aplikasi PLN Mobile.

Pelanggan dapat menikmati diskon listrik 50 persen ini sejak 25 Februari hingga 10 Maret 2026 yang ditujukan bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa di semua golongan tarif, dengan daya awal 450 Volt Ampere (VA) hingga 5.500 VA yang ingin menambah daya hingga 7.700 VA.

Diskon Listrik 50 Persen

Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat memastikan kecukupan listrik selama Ramadhan dan Idulfitri saat kebutuhan listrik rumah tangga meningkat.

"Menyambut Hari Suci Ramadhan pastikan daya rumahmu cukup. Manfaatkan diskon 50% biaya penyambungan hanya melalui PLN Mobile," tulis akun Instagram PLN, Jakarta, Kamis (26/2/2026).