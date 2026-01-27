Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Raksasa Properti Dubai Investasi Rp4 Triliun di IKN, Bangun Mal hingga Masjid

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |06:01 WIB
Raksasa Properti Dubai Investasi Rp4 Triliun di IKN, Bangun Mal hingga Masjid
Raksasa Properti Dubai Investasi Rp4 Triliun di IKN, Bangun Mal hingga Masjid (Foto: OIKN)
A
A
A

JAKARTA - Investor Uni Emirat Arab, Ayedh Dejem Group resmi berinvestasi Rp4 triliun di Ibu Kota Nusantara (IKN). Raksasa properti Dubai tersebut akan mengembangkan kawasan terpadu (mixed-use) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) resmi menjalin kerja sama dengan investor internasional asal Uni Emirat Arab, Ayedh Dejem Group, untuk mengembangkan kawasan terpadu (mixed-use) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dengan nilai investasi sekitar Rp4 triliun.

Hal ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Sudiro Roi Santoso dan Chairman Ayedh Dejem Group Syeikh Ayedh Dejem, yang berlangsung di Dubai pada Jumat (23/1/2026).

Dalam kerja sama ini, Ayedh Dejem Group akan memanfaatkan lahan seluas 9,7 hektare di KIPP 1A yang berlokasi strategis di samping Plaza Bhinneka Tunggal Ika. Di atas lahan tersebut akan dibangun kompleks perkantoran, area komersial, pusat perbelanjaan, serta fasilitas ibadah berupa masjid.

Chairman Ayedh Dejem Group Syeikh Ayedh Dejem menyampaikan optimismenya terhadap prospek pengembangan real estat di IKN seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Pertumbuhan yang signifikan dalam perekonomian Indonesia. Dan Insyaallah ekonomi (di IKN) tumbuh pesat, sehingga membutuhkan proyek yang besar untuk memenuhi kebutuhan," ujar Syeikh Ayedh Dejem.

Dia menambahkan, latar belakang kekuatan ekonomi Indonesia dan posisi Dubai sebagai salah satu pusat ekonomi dunia menjadi dasar keyakinan pihaknya untuk berinvestasi di Nusantara.

"Bidang kami adalah pengembang real estat. Melihat populasi dan ukuran negara Indonesia yang besar, serta posisi kami dari Dubai yang berada di antara 20 ekonomi terbesar dunia, kami sangat mengharapkan pertumbuhan yang signifikan di bidang pengembangan real estat di Nusantara," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/470/3195284/prabowo_subianto-0jlE_large.jpeg
Prabowo Koreksi Desain dan Fungsi IKN, Minta Pembangunan Dipercepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/470/3192087/ikn-wcv3_large.jpg
Jadi Destinasi Wisata, Begini Cara Liburan ke IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/470/3190816/ikn-61aL_large.jpg
Apa Kabar Pembangunan IKN sebagai Ibu Kota Politik 2028? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/470/3187698/ikn-fabz_large.jpg
Bangun IKN, Investor Dapat Diskon Pajak hingga 200 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/470/3185846/ikn-9XSG_large.jpg
HGU 190 Tahun di IKN Batal, Basuki: Sampai Sekarang Belum Ada Komplain Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/470/3183081/pns_pindah_ke_ikn-Prqk_large.jpg
Ini 3 Kriteria Utama Pemindahan ASN ke IKN 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement