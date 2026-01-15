Perdana ke IKN, Menteri PU: Proyek Pembangunan Ibukota Baru Dilanjutkan di Era Prabowo

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berjalan sesuai tahapan. Hal itu disampaikan saat melakukan kunjungan kerja perdana ke IKN, Selasa (13/1/2025).

Menteri Dody menyampaikan pesan kepada masyarakat dan investor terkait perkembangan pembangunan IKN. Kementerian PU akan terus mendukung pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki.

"Kepada para investor, saya sampaikan agar tidak ragu lagi. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan penuh agar IKN benar-benar siap dan berfungsi sebagai ibu kota politik. Seluruh proses pembangunan akan dikerjakan dengan tepat waktu, tepat kualitas, serta secara efektif dan efisien," ujarnya dalam keterangan resmi.

Pada kesempatan tersebut Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sekaligus mengadakan rapat koordinasi dan kolaborasi untuk memperkuat koordinasi untuk memastikan pembangunan infrastruktur inti IKN berjalan sesuai tahapan.

"Kami akan terus menjalin kerjasama dengan Otorita IKN. Jalan tol kami akan berusaha selesaikan secepat-cepatnya, bendungan, juga jika diperlukan terkait dengan penyediaan air minum dan perpipaan," tambah Dody.