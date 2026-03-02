Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menteri PU Sebut Perbaikan Jalan di Jatim Rampung H-10 Lebaran

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |08:59 WIB
Menteri PU Sebut Perbaikan Jalan di Jatim Rampung H-10 Lebaran
Perbaikan Jalan di Jatim (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menargetkan perbaikan jalan nasional yang dikerjakan di Jawa Timur akan rampung seluruhnya pada H-10 lebaran. Sehingga dipastikan pada saat hari raya tidak ada lagi perayaan lebaran.

Dody menjelaskan, berbagai langkah percepatan perbaikan dan peningkatan kemantapan jalan dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan lalu lintas selama periode puncak pergerakan masyarakat. Sebab dari sisi aktivitas pergerakan orang-orang relatif mengalami peningkatan saat periode lebaran.

"Seluruh perbaikan jalan nasional harus sudah selesai maksimal H-10 Lebaran. Kita harus memastikan jalan nasional di Jawa Timur dalam kondisi aman dan nyaman dilalui masyarakat, terutama pengendara roda dua,” ujar Menteri Dody dalam pernyataan resmi, Senin (2/3/2025).

Total panjang jalan nasional di Jawa Timur mencapai 2.261,68 km yang tersebar dalam 358 ruas serta didukung 973 jembatan dengan total panjang 34.807,36 meter. Secara umum, mayoritas ruas berada dalam kategori baik dan sedang dengan tingkat kemantapan di atas 80%.

Hingga saat ini, sebanyak 13.306 titik lubang telah tertangani dari total 14.132 titik yang terdata, menyisakan 826 titik dalam proses penyelesaian. Penanganan marka jalan juga terus dipercepat guna meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan menjelang mudik.

Kementerian PU melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur–Bali juga telah mengidentifikasi sejumlah titik rawan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, antara lain pada ruas batas Kota Bangkalan–Kabupaten Sampang serta kawasan Alas Baluran di Banyuwangi. 

Pada lokasi tersebut dilakukan penguatan pengawasan, penambahan rambu peringatan, serta koordinasi intensif bersama kepolisian dan instansi terkait guna menjaga kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.

 

1 2
