Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Minyak Bisa Tembus USD100 per Barel Imbas Perang AS-Israel vs Iran, BBM Naik Lagi?

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |14:32 WIB
Harga Minyak Bisa Tembus USD100 per Barel Imbas Perang AS-Israel vs Iran, BBM Naik Lagi?
Harga Minyak Bisa Tembus USD100 per Barel Imbas Perang AS-Israel vs Iran, BBM Naik Lagi? (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Harga minyak dunia bisa meroket tembus USD100 per barel imbas perang Amerika Serikat (AS)-Israel vs Iran. Terlebih lagi, Iran sudah mengumumkan menutup Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan minyak dunia.

Selat Hormuz merupakan jalur bagi sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia. Gangguan distribusi di kawasan ini berpotensi mendongkrak harga minyak mentah dunia.

“Kalau sudah sampai USD100 per barel, itu masuk zona tinggi, rekor. Beberapa tahun terakhir kita tidak mengalami kenaikan setinggi itu, terakhir ketika awal perang Rusia-Ukraina,” kata Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal saat dihubungi, Jakarta, Minggu (1/3/2026).

Harga Minyak Dunia Naik

Saat ini, harga minyak dunia berada di kisaran USD70 per barel. Namun, jika konflik berlanjut, harga minyak bisa naik menjadi USD80 per barel. Bahkan, harga minyak dunia bisa menembus USD100 per barel apabila pasokan minyak di Selat Hormuz terganggu karena penutupan jalur.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/320/3204320/selat_hormuz-148x_large.jpg
Iran Tutup Selat Hormuz Buntut Serangan Israel-AS, Pasokan Minyak dan Gas Terganggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/320/3194210/minyak-xKfm_large.jpg
6 Fakta AS Kuasai Cadangan Minyak Venezuela 303 Miliar Barel Usai Trump Tangkap Maduro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193590/migas-f7g5_large.jpg
Adu Pemilik Cadangan Minyak Terbesar Venezuela dengan Iran-Arab, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193580/migas-cz10_large.jpg
Terungkap! Segini Cadangan Minyak Venezuela yang Diincar Trump, Terbesar di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/320/3165385/sumur_minyak-vClb_large.png
Kasus Kebakaran Sumur Minyak di Blora Jadi Pembelajaran, Jangan Ada Korban Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/455/3156078/bahlil-FKiI_large.jpg
Sumur Minyak Masyarakat Dilegalkan, Bisa Raup Rp2 Juta per Hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement