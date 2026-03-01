Harga Minyak Bisa Tembus USD100 per Barel Imbas Perang AS-Israel vs Iran, BBM Naik Lagi?

JAKARTA - Harga minyak dunia bisa meroket tembus USD100 per barel imbas perang Amerika Serikat (AS)-Israel vs Iran. Terlebih lagi, Iran sudah mengumumkan menutup Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan minyak dunia.



Selat Hormuz merupakan jalur bagi sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia. Gangguan distribusi di kawasan ini berpotensi mendongkrak harga minyak mentah dunia.



“Kalau sudah sampai USD100 per barel, itu masuk zona tinggi, rekor. Beberapa tahun terakhir kita tidak mengalami kenaikan setinggi itu, terakhir ketika awal perang Rusia-Ukraina,” kata Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal saat dihubungi, Jakarta, Minggu (1/3/2026).



Harga Minyak Dunia Naik



Saat ini, harga minyak dunia berada di kisaran USD70 per barel. Namun, jika konflik berlanjut, harga minyak bisa naik menjadi USD80 per barel. Bahkan, harga minyak dunia bisa menembus USD100 per barel apabila pasokan minyak di Selat Hormuz terganggu karena penutupan jalur.