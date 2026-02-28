Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Antam Naik Rp40.000, Kini Dibanderol Rp3.085.000 per Gram

Rohman Wibowo , Jurnalis-Sabtu, 28 Februari 2026 |11:00 WIB
Harga Emas Antam Naik Rp40.000, Kini Dibanderol Rp3.085.000 per Gram
Harga Emas Hari Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas Antam naik Rp40.000 per gram menjadi Rp3.085.000 pada perdagangan hari ini, Sabtu (28/2/2026).

Merujuk laman Logam Mulia Antam, satuan harga emas yang terkecil ukuran 0,5 gram berada di angka Rp 1.592.500. Seturut itu, harga emas 10 gram dibanderol seharga Rp 30.345.000, dan ukuran emas terbesar yakni 1.000 gram atau satu kilogram dihargai Rp3.025.600.000.

Di sisi lain, harga buyback emas Antam juga menguat Rp40.000 per gram menjadi Rp2.864.000. Untuk diketahui, harga buyback yang dimaksud adalah ketika dilakukan penjualan emas, maka pihak Antam membelinya dengan harga tersebut.

Perlu diingat, transaksi penjualan kembali emas tunduk pada PMK No 34/PMK.10/2017, di mana transaksi di atas Rp 10 juta akan dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% (dengan NPWP) atau 3% (tanpa NPWP) yang dipotong langsung dari total nilai buyback.

Di bawah adalah harga pecahan emas batangan, yang tercatat di laman Logam Mulia Antam (ANTM) pada Sabtu ini. Harga belum termasuk pajak:

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/320/3203968/harga_emas_hari_ini-0L14_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 27 Februari Naik Rp6.000 Jadi Rp3.045.000 per Gram! Cek Daftar Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/622/3203757/emas_antam-H4Af_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 26 Februari Naik Rp16.000, Paling Murah Rp1,5 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/622/3203533/emas_antam-BXuG_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp45.000 Jadi Rp3.023.000 per Gram, Buyback Anjlok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/622/3203335/harga_emas_antam-ympN_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 24 Februari Naik Rp40.000 Jadi Rp3.068.000 per Gram! Cek Daftar Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/622/3203119/emas_antam-KFtn_large.jpg
Daftar Terbaru Harga Emas Hari Ini: Antam, Galeri24 dan UBS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/622/3203107/emas_antam-eBXV_large.jpg
Harga Emas Antam 23 Februari Meroket Jadi Rp3.028.000 per Gram! Naik 4 Hari Berturut-turut
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement