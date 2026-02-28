Harga Emas Antam Naik Rp40.000, Kini Dibanderol Rp3.085.000 per Gram

JAKARTA - Harga emas Antam naik Rp40.000 per gram menjadi Rp3.085.000 pada perdagangan hari ini, Sabtu (28/2/2026).

Merujuk laman Logam Mulia Antam, satuan harga emas yang terkecil ukuran 0,5 gram berada di angka Rp 1.592.500. Seturut itu, harga emas 10 gram dibanderol seharga Rp 30.345.000, dan ukuran emas terbesar yakni 1.000 gram atau satu kilogram dihargai Rp3.025.600.000.

Di sisi lain, harga buyback emas Antam juga menguat Rp40.000 per gram menjadi Rp2.864.000. Untuk diketahui, harga buyback yang dimaksud adalah ketika dilakukan penjualan emas, maka pihak Antam membelinya dengan harga tersebut.

Perlu diingat, transaksi penjualan kembali emas tunduk pada PMK No 34/PMK.10/2017, di mana transaksi di atas Rp 10 juta akan dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% (dengan NPWP) atau 3% (tanpa NPWP) yang dipotong langsung dari total nilai buyback.

Di bawah adalah harga pecahan emas batangan, yang tercatat di laman Logam Mulia Antam (ANTM) pada Sabtu ini. Harga belum termasuk pajak: