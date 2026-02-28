Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pemerintah Siapkan UU Ketenagakerjaan Baru Usai Kesepakatan Tarif AS

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 28 Februari 2026 |15:05 WIB
Pemerintah Siapkan UU Ketenagakerjaan Baru Usai Kesepakatan Tarif AS
Menko Airlangga (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan saat ini Pemerintah tengah menyusun Undang-Undang Ketenagakerjaan baru pasca kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat.

Menko Airlangga menjelaskan, di dalam UU tersebut nantinya akan mengakomodir permintaan dari AS menyoal pembatasan penggunaan tenaga kerja outsourcing, hingga pembatasan masa kontrak karyawan maksimal 1 tahun.

"Kita sedang menyusun Undang-Undang Naker (Ketenagakerjaan) yang baru ya, sedang disusun. Jadi nanti itu (kesepakatan permintaan AS) akan masuk di dalam undang-undang Naker yang baru," ujarnya di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (27/2/2026).

Menko Airlangga juga mengatakan, UU baru tersebut nantinya juga sekaligus mengakomodir beberapa pasal yang dibatalkan oleh MK terhadap beberapa pasal di Undang-Undang Cipta Kerja. "Nanti kita akan monitor beberapa pasal dari UU CK yang dibatalkan oleh MK. Sehingga semuanya akan diintegrasikan di dalam Undang-Undang Tenaga Kerja yang baru," katanya.

Sebelumnya, dalam perjanjian perdagangan resiprokal Indonesia - Amerika Serikat atau Agreement on Reciprocal Trade (ART)

Sebelumnya, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyoroti isi klausul dalam perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat yang menyangkut pembatasan pekerja kontrak dan outsourcing.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/320/3204176/menko_airlangga-e4nq_large.jpg
Menko Airlangga Sebut Tarif Dagang Indonesia-AS Turun Jadi 15 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/320/3202550/ojk-fZOi_large.jpg
Sektor Keuangan RI Tumbuh 7,92 Persen, Ekonomi Ikut Meningkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/320/3201457/menko_airlangga-cEJR_large.jpg
Menko Airlangga Proyeksi Ekonomi Capai 8 Persen di 2028 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/320/3201439/presiden_prabowo-SBsp_large.png
Bangga Kondisi Ekonomi RI, Prabowo: Kemiskinan dan Pengangguran Mulai Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/320/3200420/ekonomi_ri-6crS_large.jpg
Soal Penilaian Moody's, Pemerintah Pastikan Fundamental Ekonomi RI Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/320/3200413/pertanian-e4Rv_large.jpg
Indonesia Tingkatkan Beli Produk Pertanian AS, Targetkan USD4,5 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement