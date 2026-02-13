Bangga Kondisi Ekonomi RI, Prabowo: Kemiskinan dan Pengangguran Mulai Turun

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyatakan kondisi ekonomi nasional menunjukkan tren positif setelah satu tahun pemerintahan berjalan. Hal itu ditandai dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga serta menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran di berbagai daerah.

Demikian disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026). Acara tersebut dihadiri jajaran menteri, pimpinan perbankan, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan sektor ekonomi nasional.

Dalam forum tersebut, Prabowo mengungkapkan laporan dari sejumlah kepala daerah menunjukkan dampak nyata dari kebijakan pemerintah terhadap perekonomian masyarakat.

“Saya dapat laporan dari para gubernur dan bupati bahwa konsumsi rumah tangga meningkat. Mereka juga melihat kemiskinan menurun, pengangguran terbuka menurun, dan jumlah orang bekerja meningkat,” ujar Prabowo.

Menurutnya, pelaku usaha yang tergabung dalam asosiasi pengusaha juga menyampaikan laporan serupa. Program pemerintah, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG), dinilai turut mendorong aktivitas ekonomi di tingkat desa.

Ia menegaskan, penguatan ekonomi harus dimulai dari lapisan terbawah masyarakat agar menciptakan fondasi pertumbuhan yang kuat dan berkelanjutan.