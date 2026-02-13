Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bangga Kondisi Ekonomi RI, Prabowo: Kemiskinan dan Pengangguran Mulai Turun

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |16:49 WIB
Bangga Kondisi Ekonomi RI, Prabowo: Kemiskinan dan Pengangguran Mulai Turun
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyatakan kondisi ekonomi nasional menunjukkan tren positif setelah satu tahun pemerintahan berjalan. Hal itu ditandai dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga serta menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran di berbagai daerah.

Demikian disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026). Acara tersebut dihadiri jajaran menteri, pimpinan perbankan, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan sektor ekonomi nasional.

Dalam forum tersebut, Prabowo mengungkapkan laporan dari sejumlah kepala daerah menunjukkan dampak nyata dari kebijakan pemerintah terhadap perekonomian masyarakat.

“Saya dapat laporan dari para gubernur dan bupati bahwa konsumsi rumah tangga meningkat. Mereka juga melihat kemiskinan menurun, pengangguran terbuka menurun, dan jumlah orang bekerja meningkat,” ujar Prabowo.

Menurutnya, pelaku usaha yang tergabung dalam asosiasi pengusaha juga menyampaikan laporan serupa. Program pemerintah, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG), dinilai turut mendorong aktivitas ekonomi di tingkat desa.

Ia menegaskan, penguatan ekonomi harus dimulai dari lapisan terbawah masyarakat agar menciptakan fondasi pertumbuhan yang kuat dan berkelanjutan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/320/3200420/ekonomi_ri-6crS_large.jpg
Soal Penilaian Moody's, Pemerintah Pastikan Fundamental Ekonomi RI Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/320/3200413/pertanian-e4Rv_large.jpg
Indonesia Tingkatkan Beli Produk Pertanian AS, Targetkan USD4,5 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/320/3200412/menko_airlangga-ZaFH_large.jpg
Airlangga: Integrasi Kawasan Jadi Kunci Pertumbuhan Inklusif Asia-Pasifik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199864/menko_airlangga-3I0W_large.jpeg
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Ini Respons Menko Airlangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199827/menko_ahy-KbgP_large.jpg
AHY: Program Transmigrasi Harus Berdampak pada Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/320/3199309/menko_airlangga-4xb6_large.jpeg
Pemerintah Gulirkan Rp200 Miliar untuk Dongkrak Ekonomi: Fokus Diskon Transportasi Lebaran 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement