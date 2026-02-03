Advertisement
HOT ISSUE

Pemerintah Gulirkan Rp200 Miliar untuk Dongkrak Ekonomi: Fokus Diskon Transportasi Lebaran 2026

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |12:05 WIB
Pemerintah Gulirkan Rp200 Miliar untuk Dongkrak Ekonomi: Fokus Diskon Transportasi Lebaran 2026
Menko Airlangga (Foto: Okezone)
JAKARTAPemerintah resmi menyiapkan stimulus besar-besaran untuk sektor transportasi guna menyambut momen Ramadan dan Idulfitri 2026. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan bahwa anggaran sebesar Rp200 miliar telah dialokasikan untuk memberikan diskon paket transportasi selama periode Februari hingga Maret 2026.

Langkah ini diambil sebagai strategi pemerintah untuk memacu mobilitas masyarakat dan memperkuat pertumbuhan ekonomi sejak awal tahun.

"Kalau anggarannya relatif, untuk diskon (transportasi) sekitar Rp200an miliar," ujar Airlangga usai acara IES 2026 di Shangri-La Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Kebijakan insentif ini mencakup berbagai moda transportasi, mulai dari udara hingga jalur darat. Tiket pesawat kelas ekonomi akan mendapatkan diskon sekitar 16 persen. 

Skema ini dijalankan melalui Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah (DTP).

"Tapi ini hanya kelas ekonomi dan hanya penerbangan domestik," katanya.

 

Halaman: 1 2
1 2
