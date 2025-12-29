Ekonomi Indonesia 2025 Tetap Solid, Ini Faktor Pendorongnya

JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melaporkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia menutup tahun 2025 dengan fondasi yang solid. Di tengah dinamika global yang menantang, Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,04 persen (yoy) pada Kuartal III-2025 dengan tingkat inflasi yang terjaga di level 2,72 persen per November 2025.

Salah satu pencapaian paling impresif adalah surplus neraca perdagangan yang mencapai USD35,88 miliar sepanjang Januari-Oktober 2025. Capaian ini sekaligus memperpanjang tren positif surplus perdagangan Indonesia selama 66 bulan berturut-turut.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan, keberhasilan ini merupakan bukti ketahanan nasional terhadap tekanan geopolitik dan volatilitas pasar keuangan global.

“Menutup tahun 2025, kita patut bersyukur bahwa perekonomian nasional tetap resilien di tengah tantangan global yang tidak mudah. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama lintas kementerian dan lembaga dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong transformasi ekonomi,” ujar Susiwijono dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).

Tahun 2025 juga menjadi tonggak sejarah bagi penguatan peran Indonesia di kancah internasional. Pemerintah aktif melakukan aksesi ke berbagai blok ekonomi seperti OECD dan BRICS, serta memperkuat posisi di G20, ASEAN, dan APEC.