Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Ini Respons Menko Airlangga

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan respons terhadap capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 yang mencapai 5,11 persen secara tahunan (year-on-year).

Airlangga menilai performa kuat pada kuartal IV yang menyentuh 5,39 persen menjadi bukti bahwa paket stimulus pemerintah telah bekerja efektif di lapangan.

Menurut Airlangga, terjaganya daya beli masyarakat yang tercermin dari kenaikan konsumsi rumah tangga tidak lepas dari intervensi fiskal yang digelontorkan pemerintah melalui berbagai bantuan sosial.

"Saya pikir itu sesuai dengan program pemerintah, dimana pemerintah menggelontorkan fiskal ya bantuan sosial dan terlihat konsumsi juga meningkat," ujar Airlangga di Istana Negara, Kamis (5/2/2026).

Airlangga menyoroti bahwa capaian di penghujung tahun 2025 merupakan hasil dari bergeraknya seluruh mesin pertumbuhan ekonomi, baik dari sisi pengeluaran maupun sektoral. Ia mencatat sejumlah sektor krusial berhasil tumbuh melampaui angka pertumbuhan nasional.

"Dan juga beberapa sektor seperti sektor industri perdagangan pertanian itu baik, jadi konsumsi terdorong, sektor riil baik tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi, dan kemudian tentunya distribusi daripada anggaran juga baik. Jadi engine-nya semua bergerak," tambahnya.

Meski secara akumulatif angka 5,11 persen masih berada di bawah target pemerintah sebesar 5,2 persen, Airlangga menggarisbawahi kemajuan signifikan yang terjadi di kuartal IV.