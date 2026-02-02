Harga Emas Antam Hari Ini 2 Februari Meroket Rp167.000 Jadi Rp3.027.000 per Gram, Buyback Turun

JAKARTA - Harga emas Antam logam mulia pada hari ini, Senin 2 Februari 2026 naik tajam Rp167.000 setelah sebelumnya anjlok Rp260.000. Kini harga emas Antam menjadi Rp3.027.000 per gram dari harga sebelumnya Rp2.860.000 per gram.

Berbeda dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan malah turun Rp21.000 menjadi Rp2.633.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta. Adapun di laman resmi tersebut untuk saat ini beberapa macam emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP Nomor 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai dengan PMK Nomor 48 tahun 2023 dengan tarif 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku) dan akan diterbitkan bukti potong PPh 22 oleh PT Antam Tbk sebagai Penjual.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia, Jakarta, Senin (2/2/2026):