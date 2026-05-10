Respons Purbaya soal Sakit Masuk RS hingga Mau Naik Haji, Ini Faktanya

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 10 Mei 2026 |05:14 WIB
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penjelasan soal kabar sakit hingga masuk rumah sakit (RS) karena kondisi kesehatan yang memburuk. Kabar ini viral dan beredar di media sosial.

Usai dikabarkan sakit, Purbaya berencana berangkat haji ke Tanah Suci pada 21 Mei 2026. Dirinya pun telah menyiapkan doa yang terbaik untuk perekonomian Indonesia.

Berikut ini Okezone sajikan fakta-fakta Purbaya buka suara soal sakit masuk RS hingga mau naik haji, Jakarta:

1. Purbaya Akui ke RS untuk Pengecekan

Purbaya membenarkan sempat mendatangi rumah sakit, namun menegaskan bahwa hal tersebut hanyalah pemeriksaan kesehatan rutin biasa dan saat ini dirinya sudah kembali beraktivitas.

“Iya masuk rumah sakit, tapi keluar lagi,” kata Purbaya ke awak media di kantornya, Senin (4/5/2026).

Klarifikasi ini sekaligus mematahkan spekulasi yang beredar di masyarakat dan media sosial bahwa bendahara negara tersebut dalam kondisi kritis atau tidak berdaya.

Menjawab pertanyaan mengenai kabar kadar gula darahnya yang sempat menyentuh angka 600, Purbaya justru mempertanyakan sumber informasi tersebut dan memastikan bahwa angka kesehatannya saat ini sangat stabil.

"Siapa yang bilang? Bagus sekarang. Sekarang aman. 118 sudah normal lagi. Udah, saya pikir semuanya sudah lumayan, kan?" ujar Purbaya menanggapi kabar kadar gula darahnya.

Selain isu gula darah, dia juga mengonfirmasi bahwa masalah sakit pinggang yang sempat dikabarkan dialaminya kini sudah kembali normal. Dia menegaskan tidak ada kendala fisik yang mengganggu kinerjanya saat ini.

 

