HOME FINANCE HOT ISSUE

Biang Kerok Krakatau Osaka Steel Tutup dan PHK Massal

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |07:00 WIB
JAKARTA -  PT Krakatau Osaka Steel (KOS) tutup dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menerima data PHK massal mendekati 200 orang.

"PHK (pemutusan hubungan kerja) di Krakatau Osaka Steel, Partai Buruh bersama KSPI sudah membentuk posko orange. Ada 161 orang yang di-PHK, tapi sudah bertambah, sudah mendekati angka 200 orang," ujar  Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, Kamis (6/5/2026).

Menurutnya, salah satu penyebab PHK massal imbas tutupnya perusahaan tersebut karena konsumen PT KOS itu merupakan proyek IKN dan proyek jalan tol. Namun, karena proyek tersebut melambat hingga cenderung berhenti, permintaan baja pun jadi menurun berimbas pada perusahaan tersebut.

"Penyebabnya, sebelumnya mereka ini, PT KOS, itu kan yang membeli konsumennya adalah proyek IKN dan proyek jalan tol. Karena dia udah melambat dan kecenderungan berhenti, maka permintaan bajanya menurun," tuturnya.

"Sehingga, mau enggak mau terjadi rasionalisasi, bahkan mungkin ditutup, sedang dalam proses perundingan. Memang manajemen akan memberikan sekitar 2 kali aturan untuk memberikan pesangon kepada buruh yang di-PHK," katanya.

Dia menambahkan, produk PT KOS tersebut diperkirakan tidak bisa bersaing harganya dengan barang impor baja dari China. Alhasil, mereka tidak bisa bertahan hingga akhirnya tutup dan terjadi PHK massal.

"Karena produk-produk PT KOS tidak bisa bersaing harganya dengan barang-barang baja impor dari Cina, yang banci kita sebutnya kan banci, jadi lebih murah nilainya, ukurannya banci. Sehingga mereka tidak bisa juga bersaing, itu betul," katanya.

Sementara, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan penjelasan terkait penutupan PT Krakatau Osaka Steel (KOS), yang diakibatkan oleh dampak dari kombinasi berbagai faktor.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif menyatakan pihaknya menyampaikan keprihatinan atas kondisi yang dialami PT KOS. Salah satu perusahaan negara yang terdampak langsung akibat tekanan yang semakin kompleks, sehingga harus menghentikan kegiatan produksi pada akhir April 2026 dan akan menutup seluruh kegiatan usahanya pada Juni 2026.‎

“Kami turut prihatin atas kondisi yang dihadapi para pekerja PT Krakatau Osaka Steel. Pemerintah memahami bahwa keputusan ini memberikan dampak sosial dan ekonomi yang tidak ringan. Oleh sebab itu, kami mengimbau perusahaan untuk memenuhi hak-hak pekerja yang terdampak sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar dia dalam keterangan, Selasa (5/5/2026).

 

