Krakatau Steel (KRAS) Percepat Hilirisasi Baja, Ini Dampaknya bagi Industri

JAKARTA - PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) mempercepat hilirisasi baja. Hal ini mempertegas perannya sebagai tulang punggung industri baja nasional melalui penguatan sinergi strategis dengan pemerintah.

Deputi Bidang Geoekonomi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) Yayat Ruyat mengatakan, Krakatau Steel memiliki peran penting dalam mendukung penguatan industri nasional melalui hilirisasi seperti yang diarahkan bapak Presiden.

"Dengan sinergi antara pemerintah dan pelaku industri, kami optimistis pengembangan industri baja ke depan akan semakin kuat dan terintegrasi,” ujarnya di Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Hal ini disampaikan Yayat saat kunjungan DPN ke fasilitas operasional Krakatau Steel Group di Cilegon, Selasa (14/4). Kunjungan kerja ini dilakukan sebagai tindak lanjut pertemuan sebelumnya guna meninjau secara langsung progres fasilitas produksi di Pabrik Hot Strip Mill (HSM), Cold Rolling Mill (CRM), serta operasional PT Krakatau Bandar Samudera/Krakatau International Port.

Yayat menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan tindak lanjut koordinasi strategis antara pemerintah dan Krakatau Steel dalam mendukung penguatan industri baja nasional dan upaya menjaga ketahanan industri dalam negeri.