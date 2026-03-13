Danantara dan BP BUMN Perkuat Masa Depan Industri Baja Nasional

JAKARTA - Danantara dan Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) komitmen perkuat masa depan industri baja nasional. Hal ini usai Komisi VI DPR bersama Danantara Asset Management dan BP BUMN melakukan kunjungan ke Krakatau Steel Group di Cilegon pada Kamis 12 Maret 2026.



Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau langsung perkembangan operasional usaha sekaligus progres revitalisasi fasilitas produksi Perseroan.



Penguatan Industri Baja Nasional



Wakil Ketua DPR Nurdin Halid menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kembali kedaulatan industri baja nasional, sekaligus menjalankan fungsi pengawasan DPR RI sebagai tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Krakatau Steel pada awal Februari lalu.



“Komisi VI DPR RI akan terus mengawal kinerja Perseroan agar semakin kuat dan mampu menjadi tulang punggung industri baja nasional,” ujarnya di Jakarta, Jumat (13/3/2026).



Dirinya bersama Komisi VI DPR juga mengepresiasi kinerja Krakatau Steel yang pada tahun 2026 melakukan penguatan restrukturisasi guna melanjutkan transformasi perusahaan yang dinilai berhasil selama 2025.



“Capaian kinerja dan langkah transformasi Perseroan sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat industri strategis nasional,” tambah



Dirinya juga menegaskan bahwa dalam RDP tersebut Komisi VI DPR RI meminta pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian, untuk tidak menerbitkan Persetujuan Teknis (Pertek) impor baja selama kebutuhan dalam negeri masih dapat dipenuhi oleh industri baja nasional.