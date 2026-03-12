Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

10 Orang Terkaya di Dunia 2026, Elon Musk Punya Harta Rp14.152 Triliun

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |05:11 WIB
10 Orang Terkaya di Dunia 2026, Elon Musk Punya Harta Rp14.152 Triliun
10 Orang Terkaya di Dunia 2026, Elon Musk Punya Harta Rp14.152 Triliun (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Daftar 10 orang terkaya di dunia 2026 versi Forbes. Jajaran 10 orang terkaya di dunia ini mempunyai harta paling sedikit Rp2 ribuan triliun. Dalam data Forbes, harta kekayaan miliarder dunia terus meningkat didorong kemajuan teknologi, terutama kecerdasan buatan (AI). 

Dalam 10 orang terkaya di dunia 2026 versi Forbes, mayoritas bergerak di bidang teknologi. Misalnya, Elon Musk, bos mobil listrik Tesla dan perusahaan rintisan kecerdasan buatan xAI memiliki kekayaan hingga USD839 miliar atau setara Rp14.152 triliun (kurs Rp16.868 per USD). 

Dengan kekayaan ini, Elon Musk menjadi orang paling kaya di muka bumi saat ini. Kekayaan Elon Musk salah satunya disumbang berkat pengembangan AI.

Jika melihat daftar 10 orang terkaya di dunia 2026 versi Forbes, tercatat para bos perusahaan teknologi mendominasi daftar tersebut di antara lain Larry Page, Sergey Brin, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, hingga Larry Ellison.

10 Orang Terkaya di Dunia 2026

1. Elon Musk – kekayaan USD839 miliar atau Rp14.152 triliun

2. Larry Page – kekayaan USD257 miliar atau Rp4.333 triliun

3. Sergey Brin – kekayaan USD237 miliar atau Rp3.996 triliun

4. Jeff Bezos – kekayaan USD224 miliar atau Rp3.777 triliun

5. Mark Zuckerberg – kekayaan USD222 miliar atau Rp3.743 triliun

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
