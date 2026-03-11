Daftar 10 Miliarder Dunia 2026, Elon Musk Tetap Nomor 1

JAKARTA - Kekayaan miliarder dunia terus meningkat, didorong oleh kemajuan teknologi, terutama kecerdasan buatan (AI). Dari 10 orang paling kaya di muka bumi, mayoritas bergerak di bidang teknologi.

Misalnya, Elon Musk, bos mobil listrik Tesla dan perusahaan rintisan kecerdasan buatan xAI, memiliki kekayaan hingga USD839 miliar atau setara Rp14.146 triliun (kurs Rp16.961 per USD). Musk menjadi orang paling kaya di dunia, salah satunya berkat pengembangan AI.

Selain itu, jika melihat daftar miliarder dunia yang dirilis Forbes, Rabu (11/3/2026), tercatat para bos perusahaan teknologi mendominasi daftar tersebut. Beberapa nama besar antara lain Larry Page, Sergey Brin, bos Amazon Jeff Bezos, bos Meta (Facebook) Mark Zuckerberg, hingga Larry Ellison dari Oracle.

Berikut daftar 10 miliarder dunia 2026:

1. Elon Musk – kekayaan USD839 miliar atau Rp14.146 triliun

2. Larry Page – kekayaan USD257 miliar atau Rp4.333 triliun

3. Sergey Brin – kekayaan USD237 miliar atau Rp3.996 triliun

4. Jeff Bezos – kekayaan USD224 miliar atau Rp3.777 triliun

5. Mark Zuckerberg – kekayaan USD222 miliar atau Rp3.743 triliun