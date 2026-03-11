Miliarder Dunia Bertambah 400 Orang Berkat AI, Total Kekayaan Tembus Rekor USD20,1 Triliun

Daftar miliarder tahun ini meningkat lebih dari 400 orang dibanding 2025. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Jumlah miliarder dunia bertambah berkat kecanggihan teknologi AI, pasar yang sedang booming, dan kebijakan fiskal yang menguntungkan. Tercatat, kini ada 3.428 pengusaha, investor, hingga pewaris yang masuk dalam daftar miliarder dunia tahun ini.

Melansir Forbes, Rabu (11/3/2026), daftar miliarder tahun ini meningkat lebih dari 400 orang dibanding 2025. Kekayaan mereka pun mencatat rekor, mencapai USD20,1 triliun, naik USD4 triliun dari tahun lalu.

Amerika Serikat mencatat jumlah miliarder terbanyak di dunia, yakni 989 orang, termasuk 15 dari 20 orang terkaya di dunia. China, termasuk Hong Kong, berada di urutan berikutnya dengan 610 miliarder, sementara India memiliki 229 miliarder.

Forbes menggunakan harga saham dan nilai tukar mata uang pada 1 Maret 2026. Untuk melihat kekayaan bersih semua miliarder yang diperbarui setiap hari, dapat mengakses peringkat miliarder real-time.

Lantas, siapa orang paling kaya di muka bumi saat ini?