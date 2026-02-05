Harta Kekayaan Jeffrey Epstein yang Punya 2 Pulau Pribadi dan Jadi Biang Kerok Epstein Files

Harta Kekayaan Jeffrey Epstein yang Punya 2 Pulau Pribadi dan Jadi Biang Kerok Epstein Files (Foto: X)

JAKARTA - Harta Kekayaan Jeffrey Epstein yang punya 2 pulau pribadi dan jadi biang kerok Epstein Files. Departemen Kehakiman (DOJ) Amerika Serikat (AS) merilis jutaan dokumen baru terkait miliarder dan pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein pada 30 Januari 2026.

Dokumen yang dirilis mencakup tiga juta halaman, 180.000 gambar dan 2.000 video yang memuat sejumlah nama tokoh terkenal dunia serta memicu skandal di berbagai negara.

Harta Kekayaan Jeffrey Epstein

Melansir Forbes, terpidana pelaku kejahatan seksual itu memiliki kekayaan hampir USD600 juta atau setara Rp10,08 triliun (kurs Rp16.800 per USD) pada saat kematiannya pada 2019.

Sumber kekayaan Jeffrey Epstein yang mempunyai dua pulau pribadi ini sebagian besar berkat dua klien miliarder kaya, ditambah keringanan pajak yang besar.

Pulau Milik Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein diketahui memiliki dua pulau pribadi di Kepulauan Virgin AS (US Virgin Islands) di Karibia yang sering disebut sebagai "Epstein Island" atau "Pedophile Island".

Dua pulau tersebut Little St. James (LSJ), pulau seluas sekitar 70-78 hektar yang dibeli Epstein pada tahun 1998 seharga USD8 juta. Ini adalah pulau utama yang digunakan sebagai tempat tinggal, vila mewah, tempat persembunyian, dan situs dugaan perdagangan seksual terhadap anak di bawah umur.

Kemudian, Great St. James (GSJ), pulau yang berdekatan dengan luas sekitar 165 hektar (67 ha).

Pada saat kematiannya pada 2019, Jeffrey Epstein dikenal sebagai sosok sebagai miliarder. Dirinya memiliki koleksi rumah mewah, dua pulau pribadi di Karibia dan memiliki uang tunai dan investasi USD380 juta dalam bentuk uang tunai dan investasi, sehingga kekayaannya mencapai USD578 juta atau setara Rp9,7 triliun, menurut catatan harta warisannya seperti dilansir Forbes.

Epstein ditangkap atas tuduhan perdagangan seks pada Juli 2019 dan meninggal bunuh diri di penjara beberapa pekan setelahnya. Banyak dugaan bahwa kematiannya penuh kejanggalan dan bahwa Epstein disingkirkan untuk melindungi tokoh-tokoh berpengaruh yang ada di dalam daftarnya.