Siap-Siap! Danantara Groundbreaking 6 Proyek Hilirisasi Rp97,2 Triliun Besok

JAKARTA - CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani mengatakan, siap melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama untuk 6 proyek hilirisasi Indonesia pada besok, Jumat 6 Februari 2026.

6 Proyek Hilirisasi Rp97 Triliun

Rosan mengatakan, 6 proyek hilirisasi tersebut seluruhnya dibiayayai oleh Danantara dengan total nilai USD5,8 miliar atau setara Rp97,29 triliun. Proyek-proyek ini merupakan bagian dari rencana 18 proyek hilirisasi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"(Groundbreaking) rencana besok sore. Untuk 6 proyek itu nilai investasinya kurang lebih sekitar USD5,8 miliar," ungkap Rosan di The Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis (5/2/2026).