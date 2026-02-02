Danantara Ikut Rapat Bareng MSCI, Ini Alasannya

JAKARTA - Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir mengunjungi Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) menjelang agenda pertemuan dengan penyedia indeks global MSCI (Morgan Stanley Capital International), yang diagendakan Senin (2/2/2026).

Pandu mengaku kehadirannya ke Gedung BEI sengaja dilakukan untuk mengikuti rapat bersama MSCI dengan Manajemen BEI. Ia mengaku posisi Danantara yang ikut berpartisipasi dalam pertemuan dengan MSCI ini sebagai market participant alias investor di pasar modal.

"Ini saya sebagai investor juga lah, sebagai market participant, yang paling mudah memang salah satunya adalah soal keterbukaan informasi, soal pemegang saham," kata Pandu saat ditemui Gedung BEI.

Pandu mengatakan kedepan, dana pensiun (Dapen) dan asuransi akan masuk lebih banyak ke pasar modal. Hal ini seiring aturan dari Pemerintah yang menaikan limit investasi dana pensiun dan asuransi dari 8 persen menjadi 20 persen.

"Untuk nantinya (ketentuan MSCI) juga harus memudahkan untuk Dapen-dapen untuk bisa masuk. Jadi seperti cut loss provision itu penting nanti di Undang-Undang P2SK," kata Pandu.

Ia menegaskan, masuknya dana pensiun dan asuransi ke pasar modal merupakan bagian dari strategi agar kenaikan porsi kepemilikan saham publik alias free float menjadi 15 persen dapat terserap oleh pasar. Harapannya, valuasi pasar saham Indonesia bisa semakin baik dengan masuknya dana-dana segar baru dari investor institusional tersebut.