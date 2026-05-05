Rosan Akui Danantara Beli Saham GOTO, Ini Penjelasan Manajemen

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 05 Mei 2026 |21:47 WIB
Rosan Akui Danantara Beli Saham GOTO, Ini Penjelasan Manajemen
Rosan Akui Danantara Beli Saham GOTO, Ini Penjelasan Manajemen (Foto: GOTO)
JAKARTA - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) memberikan penjelasan mengenai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang telah membeli saham GOTO. Danantara membeli sejumlah saham Perseroan melalui Bursa dalam jumlah kurang dari 1% dari saham yang diterbitkan.

"Danantara telah membeli sejumlah saham Perseroan melalui Bursa dalam jumlah kurang dari 1% dari saham yang diterbitkan oleh Perseroan," ujar Corporate Secretary GoTo RA Koesoemohadiani dalam keterburkaan informasi BEI, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Perseroan menyambut baik investasi tersebut, sebagaimana juga investasi dari seluruh pemangku kepentingan lainnya, sebagai cerminan kepercayaan yang berkelanjutan terhadap fundamental usaha, kinerja, serta prospek jangka panjang Perseroan. 

"Kepercayaan tersebut menjadi dorongan positif bagi Perseroan untuk terus menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan, profesional, dan terus berlandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik. Perseroan senantiasa mematuhi ketentuan kewajiban pelaporan atas kepemilikan saham Perseroan," katanya.

Sejak bulan Maret 2026, Perseroan telah menyampaikan laporan kepemilikan saham yang sudah memuat informasi atas pemegang saham yang memiliki saham Perseroan sebesar 1% sampai dengan 5% kepada BEI.

 

