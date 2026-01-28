4 Inisiatif GoTo Buat Driver, Bonus Hari Raya Lebaran Kembali Cair Tahun Ini

4 Inisiatif GoTo Buat Driver, Bonus Hari Raya Lebaran Kembali Cair Tahun Ini (Foto: GoTo)

JAKARTA - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) merilis empat inisiatif baru sebagai bagian dari komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan jutaan mitra driver Gojek beserta keluarganya.

Empat inisiatif ini mencakup perlindungan sosial (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan), Bonus Hari Raya (BHR), Bursa Kerja Mitra Gojek dan Beasiswa untuk Mitra/ Keluarga dan Usaha Mitra Swadaya.

GoTo Tingkatkan Kesejahteraan Jutaan Mitra

Manajemen GoTo menegaskan bahwa keempat dukungan ini dirancang sebagai kontribusi jangka panjang GoTo dalam memperkuat ekosistem kerja yang lebih aman, inklusif, dan berkelanjutan. Empat inisiatif ini juga menjadi dukungan nyata, tidak hanya meringankan beban saat ini, tetapi juga membuka peluang bagi masa depan keluarga mitra driver di Indonesia.

Manajemen juga menegaskan langkah ini menjadi upaya proaktif GoTo dalam menghadirkan solusi nyata bagi jutaan mitra di Indonesia sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Direktur Utama/CEO GoTo Hans Patuwo mengatakan, bagi GoTo, kesejahteraan mitra bukan hanya soal pendapatan harian, tetapi juga rasa aman, penghidupan yang layak, serta kesempatan untuk terus maju bersama keluarganya.

Dia mengatakan, sebagai ekosistem digital Indonesia yang terus bertumbuh di tanah air, perusahaan percaya perjalanan dan pertumbuhan GoTo harus berjalan seiring dengan pengembangan para mitra.

“Karena itu, kesejahteraan mitra menjadi prioritas utama kami, sehingga melalui empat dukungan ini, kami ingin memastikan mitra terlindungi hari ini, sekaligus memiliki peluang yang lebih baik untuk masa depan,” katanyausai peresmian inisiatif Bakti GoTo untuk Negeri seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (28/1/2026).