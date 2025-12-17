Dimulai Januari 2026, Driver Gojek dan Keluarga Lulusan D3-S1 Bisa Cari Kerja Lewat Cara Ini

Dimulai Januari 2026, Driver Gojek dan Keluarga Lulusan D3 dan S1 Bisa Cari Kerja Lewat Cara Ini (Foto: GoTo)

JAKARTA - Mitra driver Gojek dan anggota keluarganya yang memiliki ijazah Diploma 3 (D3) dan Sarjana (S1) bisa mencari kerja dan mengembangkan karier profesional mulai Januari 2026. Hal ini setelah PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) meluncurkan inisiatif terbaru, platform Bursa Kerja Mitra Gojek.

Platform ini menyediakan akses ke bursa kerja khusus yang menghubungkan mitra maupun anggota keluarganya dengan peluang karir di perusahaan pemberi kerja, GoTo akan memfasilitasi dan bekerja sama dengan berbagai korporasi, perusahaan rekanan, maupun perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan GoTo agar dapat mengakses platform ini untuk mencari tenaga kerja.

Melalui platform ini, GoTo membantu dan memfasilitasi mitra driver ataupun anggota keluarga mereka untuk dapat mendaftarkan diri ke dalam bank data kandidat khusus bagi mitra Gojek. Program ini terbuka untuk semua mitra Gojek roda dua dan roda empat. Istimewanya lagi, platform Bursa Kerja Mitra Gojek juga memberikan dukungan pendampingan dan pembuatan CV serta program pengembangan karier lainnya.

"Platform Bursa Kerja Mitra Gojek adalah bagian dari keberlanjutan komitmen kami dalam meningkatkan kesejahteraan mitra," kata Wakil Direktur Utama dan Deputi CEO GoTo Catherine Hindra Sutjahyo di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

GoTo percaya bahwa mitra maupun anggota keluarga mereka memiliki kesempatan untuk terus meningkatkan taraf hidup mereka. GoTo kata Catherine membuat program ini setelah melihat kebutuhan dari mitra-mitra, seperti mitra paruh waktu yang mencari peluang tambahan penghasilan selagi menamatkan studinya atau menjalankan

pekerjaan lainnya.

"Selain itu, banyak mitra kami yang berhasil menyekolahkan putra-putri mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, di mana hal tersebut menjadi inspirasi bagi keluarga mereka, sehingga program ini dapat menjadi dukungan akses mereka ke dunia kerja.

Kami ingin terus menjadi bagian dari perjalanan hidup mitra-mitra kami. Harapannya, kami mampu menjembatani para mitra ataupun anggota keluarga akses awal yang lebih kuat ke pasar kerja formal," katanya.