Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Patrick Walujo Mundur dari CEO Gojek (GOTO), Digantikan Hans Patuwo

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |10:41 WIB
Patrick Walujo Mundur dari CEO Gojek (GOTO), Digantikan Hans Patuwo
Patrick Walujo Mundur dari CEO Gojek (GOTO), Digantikan Hans Patuwo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Patrick Walujo mundur sebagai Chief Executive Officer (CEO) PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). Pengganti Patrick Walujo sebagai CEO GOTO adalah Hans Patuwo.

Hans Patuwo diangkat sebagai CEO GOTO akan diajukan untuk mendapatkan persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan pada 17 Desember 2025. 

Hans akan menggantikan Patrick Walujo yang mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sebagai Direktur Utama sejak Juni 2023. Nominasi dan transisi ini merupakan bagian dari proses suksesi yang telah disiapkan secara matang oleh Direksi yang  mencerminkan komitmen Perusahaan untuk memastikan stabilitas, kesinambungan strategi, dan penguatan eksekusi operasional seiring GoTo memasuki fase pertumbuhan berikutnya menuju profitabilitas berkelanjutan. 

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Patrick atas kepemimpinannya yang luar biasa selama dua setengah tahun terakhir. Kami telah menyaksikan periode transformasi yang signifikan di bawah arahan beliau," kata Komisaris Utama GoTo, Agus Martowardojo di Jakarta, Senin (24/11/2025).

Agus menambahkan, sejak ditunjuk pada Juni 2023, Patrick telah membawa GoTo melewati proses transformasi yang memperkuat fundamental keuangan Perusahaan, mempertajam fokus operasional, serta memberikan kembali kejelasan terhadap arah jangka panjang Perusahaan.

"Saya juga  menyampaikan selamat kepada Hans yang telah dinominasikan sebagai Direktur Utama GoTo. Pengalaman panjang beliau di dalam ekosistem, serta komitmennya terhadap kesejahteraan mitra pengemudi dan mitra usaha, menjadikannya kandidat yang ideal untuk memimpin GoTo agar terus melangkah maju," kata Agus.

Sementara itu, Patrick Walujo menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga besar GoTo atas dedikasi luar biasa selama dua setengah tahun ini, kerja keras seluruh tim telah menjadi kunci dalam membawa GoTo pada posisi yang lebih baik.

"Saya juga ingin memberikan selamat kepada Hans, yang telah memegang peran penting dalam perjalanan GoTo selama hampir satu dekade. Beliau memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai operasional GoTo, mulai dari pengalaman di lapangan hingga keputusan strategi korporasi. Kapabilitas kepemimpinan yang telah teruji serta integritas yang dimilikinya menjadikan Hans sosok yang tepat untuk memimpin GoTo memasuki babak baru perjalanannya," katanya. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182196/hadi-AZdK_large.jpg
Istana Ungkap Merger GoTo dan Grab, Libatkan Danantara 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/278/3180138/goto-3xdT_large.jpg
GOTO Raup Pendapatan Rp13,2 Triliun di Kuartal III-2025, Rugi Bersih Turun Jadi Rp775,5 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/320/3167505/gaji_bulanan_ojek_online-EXD6_large.jpg
Berapa Kisaran Gaji dan Penghasilan Driver Ojol Sebulan? Ternyata Segini Jumlahnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/320/3167167/ojol-Q4RX_large.jpg
Gojek Buka Suara soal Perwakilan Ojol yang Bertemu Gibran: Mitra Aktif sejak 2015
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/320/3166190/driver_ojek_online_meninggal-t30n_large.jpg
Gojek Berduka atas Pengemudi Ojol Meninggal Terlindas Rantis Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/320/3147690/mitra_gojek-cKu3_large.JPG
Beri Penghargaan ke 40 Mitra Gojek, Ini Pesan Bos GoTo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement