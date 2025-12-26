Pengguna GoPay Bisa Tahu Kilas Balik Keuangan 2025, Begini Caranya

Pengguna GoPay Bisa Tahu Kilas Balik Keuangan 2025, Begini Caranya (Foto: Dokumentasi GoPay)

JAKARTA - Pengguna GoPay dapat mengetahui kilas balik keuangan 2025. Hal ini untuk melihat laporan kilas balik interaktif tentang perjalanan keuangan pengguna aplikasi GoPay sepanjang tahun 2025.

Melalui GoPay Reuni 2025, pengguna bisa mengetahui secara rinci fakta unik dan menarik tentang perjalanan keuangannya di aplikasi GoPay sepanjang tahun, seperti misalnya kategori transaksi pengeluaran terbanyak, merchant favorit dengan pembayaran QRIS, transfer buddy favorit, jumlah split bill yang dilakukan, dan masih banyak kategori lainnya.

"Interaksi personal yang kami berikan diharapkan

dapat menjadi teman perjalanan keuangan pengguna dan bisa mengisi momen akhir tahun 2025," kata Head of GoPay Wallet Kelvin Timotius di Jakarta, Jumat (26/12/2025).

Kelvin menambahkan, layanan keuangan di aplikasi GoPay tersedia untuk memenuhi kebutuhan keuangan sehari-hari, mulai dari bayar tagihan, belanja di merchant langganan, menabung, meminjam, hingga mengakses asuransi.