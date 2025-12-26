Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Pengguna GoPay Bisa Tahu Kilas Balik Keuangan 2025, Begini Caranya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 26 Desember 2025 |15:31 WIB
Pengguna GoPay Bisa Tahu Kilas Balik Keuangan 2025, Begini Caranya
Pengguna GoPay Bisa Tahu Kilas Balik Keuangan 2025, Begini Caranya (Foto: Dokumentasi GoPay)
A
A
A

JAKARTA - Pengguna GoPay dapat mengetahui kilas balik keuangan 2025. Hal ini untuk melihat laporan kilas balik interaktif tentang perjalanan keuangan pengguna aplikasi GoPay sepanjang tahun 2025.

Melalui GoPay Reuni 2025, pengguna bisa mengetahui secara rinci fakta unik dan menarik tentang perjalanan keuangannya di aplikasi GoPay sepanjang tahun, seperti misalnya kategori transaksi pengeluaran terbanyak, merchant favorit dengan pembayaran QRIS, transfer buddy favorit, jumlah split bill yang dilakukan, dan masih banyak kategori lainnya.

"Interaksi personal yang kami berikan diharapkan
dapat menjadi teman perjalanan keuangan pengguna dan bisa mengisi momen akhir tahun 2025," kata Head of GoPay Wallet Kelvin Timotius di Jakarta, Jumat (26/12/2025).

Kelvin menambahkan, layanan keuangan di aplikasi GoPay tersedia untuk memenuhi kebutuhan keuangan sehari-hari, mulai dari bayar tagihan, belanja di merchant langganan, menabung, meminjam, hingga mengakses asuransi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/622/3190475/goto-O9Th_large.jpg
Dimulai Januari 2026, Driver Gojek dan Keluarga Lulusan D3-S1 Bisa Cari Kerja Lewat Cara Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/278/3190418/goto-wF6p_large.jpg
GOTO Resmi Angkat Hans Patuwo Jadi Dirut Gantikan Patrick Walujo, Ini Susunan Direksi-Komisaris Terbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187710/gojek-ulMz_large.jpg
Ratusan Driver Gojek Penyandang Tunarungu Dapat Rompi Khusus, Ini Manfaatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/455/3185502/goto-Fi9Y_large.jpg
Profil Hans Patuwo, Calon CEO GOTO Pengganti Patrick Walujo 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/278/3185496/patrick_walujo-7ncb_large.jpg
Patrick Walujo Mundur dari CEO Gojek (GOTO), Digantikan Hans Patuwo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182196/hadi-AZdK_large.jpg
Istana Ungkap Merger GoTo dan Grab, Libatkan Danantara 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement