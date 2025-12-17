Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

GOTO Resmi Angkat Hans Patuwo Jadi Dirut Gantikan Patrick Walujo, Ini Susunan Direksi-Komisaris Terbaru

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |12:48 WIB
GOTO Resmi Angkat Hans Patuwo Jadi Dirut Gantikan Patrick Walujo, Ini Susunan Direksi-Komisaris Terbaru
GOTO Resmi Angkat Hans Patuwo Jadi Dirut Gantikan Patrick Walujo, Ini Susunan Direksi-Komisaris Terbaru (Foto: GOTO)
A
A
A

JAKARTA - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) resmi mengangkat Hans Patuwo sebagai Direktur Utama dan Group Chief Executive Officer (CEO) menggantikan Patrick Walujo. Keputusan tersebut telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar hari ini, Rabu (17/12/2025).

Selain itu, pemegang saham juga menyetujui sejumlah pembaruan pada susunan Dewan Komisaris dan Direksi perseroan. Di samping itu, pemegang saham menyetujui pengunduran diri Pablo Malay dan Winato Kartono dari Dewan Komisaris, serta mengangkat Andre Soelistyo dan Santoso Kartono sebagai pengganti posisi komisaris. Pengunduran diri Ade Mulyana sebagai Direksi juga telah disetujui.

Direktur Utama GOTO Hans Patuwo menyampaikan, perubahan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Perseroan dalam memastikan stabilitas, kesinambungan strategis, dan tata kelola yang kuat seiring langkah perseroan memasuki fase pertumbuhan berkelanjutan berikutnya. 

Dia menambahkan, langkah ini juga sejalan dengan agenda suksesi kepemimpinan dan usulan komposisi Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi yang telah diumumkan sebelumnya oleh perseroan, yang memperkuat fokus GOTO pada pertumbuhan jangka panjang.

“Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk mengemban tanggung jawab ini, dan saya ingin menyampaikan terima kasih kepada para pemegang saham, Dewan Komisaris, Jajaran Direksi, serta seluruh keluarga besar GoTo atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan,” kata Hans.

Hans juga berterima kasih kepada Patrick Walujo atas bimbingan dan kepemimpinannya yang telah menjadi kunci dalam membentuk GOTO menjadi organisasi yang kuat seperti saat ini.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185674/goto-OIGC_large.jpg
Patrick Walujo Mundur dari CEO Gojek (GOTO), Hans Patuwo Bakal Jadi Pengganti 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/278/3190378//rups_adhi_karya-Eark_large.jpg
Moeharmein ZC Jadi Dirut Adhi Karya, Ini Susunan Direksi dan Komisaris Terbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/278/3190239//ihsg_ditutup_menguat-zZad_large.jpg
IHSG Ditutup Menguat 0,43 Persen ke 8.686
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/278/3190186//ihsg-S0Ex_large.jpg
IHSG Sesi I Melemah Tipis ke 8.649, Transaksi Rp19,6 Triliun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/278/3190032//ihsg_ditutup_melemah-VIvM_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Turun 0,13 Persen ke Level 8.649
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/278/3189761//ihsg-7h0W_large.jpg
Proyeksi IHSG Tembus 9.000, OJK Tekankan Fundamental dan Stabilitas Pasar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement