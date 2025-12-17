GOTO Resmi Angkat Hans Patuwo Jadi Dirut Gantikan Patrick Walujo, Ini Susunan Direksi-Komisaris Terbaru

JAKARTA - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) resmi mengangkat Hans Patuwo sebagai Direktur Utama dan Group Chief Executive Officer (CEO) menggantikan Patrick Walujo. Keputusan tersebut telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar hari ini, Rabu (17/12/2025).

Selain itu, pemegang saham juga menyetujui sejumlah pembaruan pada susunan Dewan Komisaris dan Direksi perseroan. Di samping itu, pemegang saham menyetujui pengunduran diri Pablo Malay dan Winato Kartono dari Dewan Komisaris, serta mengangkat Andre Soelistyo dan Santoso Kartono sebagai pengganti posisi komisaris. Pengunduran diri Ade Mulyana sebagai Direksi juga telah disetujui.

Direktur Utama GOTO Hans Patuwo menyampaikan, perubahan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Perseroan dalam memastikan stabilitas, kesinambungan strategis, dan tata kelola yang kuat seiring langkah perseroan memasuki fase pertumbuhan berkelanjutan berikutnya.

Dia menambahkan, langkah ini juga sejalan dengan agenda suksesi kepemimpinan dan usulan komposisi Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi yang telah diumumkan sebelumnya oleh perseroan, yang memperkuat fokus GOTO pada pertumbuhan jangka panjang.

“Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk mengemban tanggung jawab ini, dan saya ingin menyampaikan terima kasih kepada para pemegang saham, Dewan Komisaris, Jajaran Direksi, serta seluruh keluarga besar GoTo atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan,” kata Hans.

Hans juga berterima kasih kepada Patrick Walujo atas bimbingan dan kepemimpinannya yang telah menjadi kunci dalam membentuk GOTO menjadi organisasi yang kuat seperti saat ini.