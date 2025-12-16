IHSG Ditutup Menguat 0,43 Persen ke 8.686

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 0,43 persen atau 36,80 poin ke level 8.686 pada penutupan perdagangan Selasa (16/12/2025).

Sepanjang perdagangan hari ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 49,75 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp29,58 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 2,74 juta kali. Adapun, sebanyak 355 saham harganya naik, 296 saham harganya terkoreksi dan 146 saham lainnya stagnan.

Sektor teknologi menguat 3,16 persen, sektor energi naik 1,37 persen, sektor infrastruktur naik 0,84 persen, sektor bahan baku naik 0,05 persen, sektor industri naik 0,29 persen, sektor transportasi naik 0,59 persen, sektor properti naik 0,54 persen, sektor non siklikal naik 0,34 persen. Sedangkan sektor kesehatan turun 0,15 persen, sektor keuangan turun 0,10 persen dan sektor siklikal turun 0,06 persen.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk (BBRM) naik 34,75 persen ke Rp159, PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DPUM) naik 25,89 persen ke Rp141 dan PT Soechi Lines Tbk (SOCI) naik 24,69 persen ke Rp404.