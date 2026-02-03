Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 8.122

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |16:26 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 8.122
IHSG Hari Ini Menguat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 199,87 poin atau 2,52 persen ke level 8.122 pada sesi terakhir perdagangan Selasa (3/2/2026).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 677 saham menguat, 121 saham melemah dan 160 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp28,8 triliun dari 57,5 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 2,17 persen 823, indeks JII naik 4,56 persen 543, indeks IDX30 naik 2,14 persen ke 429 dan indeks MNC36 naik 1,90 persen ke 335.

Kemudian indeks sektoral semua kompak berada di zona hijau yaitu energi, bahan baku, properti, kesehatan, konsumer non siklikal, keuangan, transportasi, teknologi, konsumer siklikal, infrastruktur, industri.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Langgeng Makmur Industri Tbk (LMPI) naik 35 persen ke Rp270, PT Humpuss Maritim Internasional Tbk (ESTI) naik 34,08 persen ke Rp240, dan saham PT Eka Sari Lorena Transport Tbk (LRNA) naik 34,04 persen ke Rp252.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/278/3199316/ihsg_sesi_i-4s5w_large.jpg
IHSG Sesi I Ditutup Naik ke Level 8.047
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/278/3199275/pandu-VvWt_large.jpg
Danantara Serok Saham saat IHSG Anjlok, Ini Kriterianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/278/3199257/ihsg-pj89_large.jpg
IHSG Kembali Dibuka Melemah ke 7.888 Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/278/3199079/bei-2USN_large.jpg
Beda dari Purbaya, BEI: Belum Ada Pjs Dirut Pengganti Iman Rachman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/278/3199022/mensesneg-HocO_large.jpg
Istana: Bismillah, IHSG Hari Ini Bisa Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/278/3199020/pandu-WEDC_large.jpg
Belajar dari Singapura-Hong Kong, Pandu Sjahrir Tegaskan Demutualisasi BEI Tak Ganggu Independensi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement