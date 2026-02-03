IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 8.122

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 199,87 poin atau 2,52 persen ke level 8.122 pada sesi terakhir perdagangan Selasa (3/2/2026).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 677 saham menguat, 121 saham melemah dan 160 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp28,8 triliun dari 57,5 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 2,17 persen 823, indeks JII naik 4,56 persen 543, indeks IDX30 naik 2,14 persen ke 429 dan indeks MNC36 naik 1,90 persen ke 335.

Kemudian indeks sektoral semua kompak berada di zona hijau yaitu energi, bahan baku, properti, kesehatan, konsumer non siklikal, keuangan, transportasi, teknologi, konsumer siklikal, infrastruktur, industri.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Langgeng Makmur Industri Tbk (LMPI) naik 35 persen ke Rp270, PT Humpuss Maritim Internasional Tbk (ESTI) naik 34,08 persen ke Rp240, dan saham PT Eka Sari Lorena Transport Tbk (LRNA) naik 34,04 persen ke Rp252.