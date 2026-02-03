IHSG Sesi I Ditutup Naik ke Level 8.047

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 1,57 persen ke 8.047,22 pada sesi I perdagangan hari ini Selasa (3/2/2026). Adapun indeks sempat menyentuh level 8.059.

Total volume transaksi tercatat 36,3 miliar lembar saham dengan nilai transaksi Rp17,6 triliun. Sebanyak 611 saham menguat, 175 saham melemah, dan 172 saham stagnan.

Sejumlah indeks utama turut mencatat penguatan seperti LQ45 naik 1,44 persen, IDX30 naik 1,72 persen, MNC36 menguat 1,46 persen, serta indeks JII naik 3,13 persen

Pada sesi I perdagangan, indeks sektoral yang menguat seperti konsumer non siklikal, energi, bahan baku, industri, teknologi, transportasi, kesehatan, konsumer siklikal, keuangan, properti. Sektor yang melemah hanya infrastruktur.

Daftar penghuni top gainers antara lain PT Eka Sari Lorena Transport Tbk (LRNA), PT Langgeng Makmur Industri Tbk (LMPI), dan PT Soho Global Health Tbk (SOHO).