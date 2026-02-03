IHSG Kembali Dibuka Melemah ke 7.888 Hari Ini

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 33 poin atau 0,43 persen di level 7.888 pada pembukaan perdagangan hari ini Selasa (3/2/2026).

IHSG masih dalam bayang-bayang pelemahan. Tercatat, pada penutupan kemarin, IHSG anjlok 406,88 poin atau 4,88 persen ke level 7.922,73

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi santai pergerakan IHSG yang kembali terkoreksi dalam hingga 5 persen pada perdagangan Senin (2/2/2026).

Purbaya sempat menyatakan optimisme bursa akan menghijau, Purbaya menilai pelemahan ini hanyalah dinamika sesaat akibat pasar yang masih menunggu kepastian kepemimpinan definitif di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Biar aja sih, abis naik turun-naik turun tuh, kan ada pergantian baru lagi kan? Pergantian ketua OJK, mungkin market masih menunggu. Ini kan masih sementara kan, siapa ketua OJK-nya, mungkin masih menunggu ketidakpastian itu," ujar Purbaya di Sentul, Senin (2/2/2026).

Alih-alih khawatir, Menkeu justru melihat koreksi tajam ini sebagai peluang investasi karena fundamental ekonomi nasional yang dinilainya tetap kokoh.

"Tapi harusnya kalau saya sih, saya akan serok (dari) bawah, kenapa? Fondasi ekonominya masih bagus, gak ada berubah, dan akan membaik terus ke depan," imbuhnya.