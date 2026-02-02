IHSG Dibuka Anjlok ke 8.259, Prediksi Purbaya Meleset

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali dibuka melemah 70,36 poin atau 0,84 persen ke posisi 8.259,25 pada perdagangan hari ini, Senin (2/2/2026). Prediksi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut IHSG akan rebound dan menguat pada perdagangan hari ini meleset.

Pada pembukaan ini volume perdagangan tercatat di 624 juta lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp 644 miliar. Adapun frekuensi yang terjadi sebanyak 123 ribu kali. Dan dari sisi market cap atau kapitalisasi pasar, mencapai Rp14,9 triliun.

Sebanyak 265 saham mengalami kenaikan dan 123 saham mengalami penurunan pada pembukaan kali ini. Kemudian 570 saham lainnya mengalami stagnan atau tidak berubah.

Dari sisi sektoral, sektor energi mengalami penguatan sebesar 0,05 persen. Kemudian sektor non siklikal naik 0,16 persen. Sementara itu sektor siklikal terkoreksi 2,56 persen.

Sektor keuangan naik 0,84 persen. Sektor infrastruktur melemah 0,02 persen. Sektor properti naik 0,88 persen Sektor bahan baku mengalami tekanan 4,81 persen. Kemudian sektor transportasi turun 0,18 persen.

Sektor industri turun 0,18 persen. Disusul sektor teknologi berada di zona merah dengan pelemahan 0,28 persen. Selanjutnya sektor kesehatan naik di angka 1,73 persen.