IHSG Hari Ini Dibuka Naik ke Level 7.182

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,12 persen ke level 7.182 pada hari ini, Jumat (8/5/2026).

Beberapa menit berjalan, IHSG berbalik arah dengan melemah 0,66 persen ke 7.127, dengan 187 saham di zona hijau, 406 melemah, dan 366 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp2,4 triliun, dengan volume 6,8 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 melemah 0,79 persen ke 688, indeks JII turun 1,22 persen ke 466, indeks MNC36 melemah 0,85 persen ke 301, dan IDX30 melemah 0,79 persen ke 385.

Untuk indeks sektoral mayoritas berada di zona merah seperti energi, konsumer siklikal, konsumer non siklikal, industri, properti, keuangan, bahan baku, transportasi, teknologi. Sedangkan hanya infrastruktur dan kesehatan yang menguat

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Hetzer Medical Indonesia Tbk (MEDS), PT Kimia Farma Tbk (KAEF), dan PT Phapros Tbk (PEHA).