HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 7.086

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |09:30 WIB
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,41 persen ke level 7.086 pada hari ini, Rabu (6/5/2026).

Semenit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan 0,59 persen ke 7.098, dengan 300 saham di zona hijau, 158 melemah, dan 501 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp1,1 triliun, dengan volume 1,4 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 naik 0,83 persen ke 687, indeks JII naik 1,34 persen ke 472, indeks MNC36 naik 0,76 persen ke 297, dan IDX30 menguat 0,82 persen ke 382. 

Untuk indeks sektoral semua berada di zona hijau seperti energi, konsumer siklikal, konsumer non siklikal, industri, infrastruktur, properti, keuangan, bahan baku, transportasi, teknologi dan kesehatan. 

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Ricky Putra Globalindo Tbk (RICY), PT Calculus Global Ventures Tbk (STAR), dan PT Agro Bahari Nusantara Tbk (UDNG).

 

