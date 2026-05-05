IHSG Sesi I Menguat ke 7.029

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 0,83 persen ke level 7.029 pada penutupan perdagangan sesi pertama Selasa (5/5/2026).

Diketahui, pada sesi pembukaan, IHSG melemah di level 6.968 lalu terjun ke level terendah di 6.921. Namun beberapa saat perdagangan berlangsung, indeks mulai bangkit dan sempat menyentuh level tertinggi di 7.065.

Hingga siang ini, volume transaksi tercatat mencapai 23,9 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp9,1 triliun. Adapun frekuensi perdagangan mencapai 1,4 juta kali transaksi.

Sementara kapitalisasi pasar tercatat berada di kisaran Rp12,5 triliun. Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 365 emiten bergerak menguat, 310 emiten melemah, dan 284 saham lainnya stagnan.

Dari sisi top gainers, Morenzo Abadi Perkasa (ENZO) memimpin setelah melonjak 33,33 persen. Posisi berikutnya ditempati Asuransi Bina Dana Arta (ABDA) yang naik 24,92 persen, serta Perdana Bangun Pusaka (KONI) yang menguat 24,69 persen.

Di sisi lain, saham top losers dipimpin Yanaprima (YPAS) yang turun 14,85 persen. Disusul Wijaya Cahaya Timber (FWCT) melemah 11,67 persen, serta Indospring (INDS) yang turun 11,62 persen.